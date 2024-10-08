قماطي: همنا اليوم الميدان ومواجهة العدوان وحماية سيادة لبنان من العدو الإسرائيلي

اشار نائب المجلس السياسي لحزب الله محمود قماطي في حديث للـ"الجديد"، الى أن "همنا اليوم الميدان ومواجهة العدوان وحماية سيادة لبنان من العدو الإسرائيلي".

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