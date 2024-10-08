شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل: رسائل الرئيس أكدت موقف الدولة المصرية ثابت ولا يتغير تجاه القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

أكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى. أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه عدة رسائل للداخل المصرى والى الخارج المتربص وهو يتفقد تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة من قوات الجيش الثانى الميدانى لافتا أن أهم رسائله للداخل المصرى يقول فيها الرئيس الشعب المصرى اطمئن انك تمتلك سيفا ودرعا.

وان قواتكم المسلحة بجهوزيتها الحالية وبتنويع مصادر السلاح وبقدرتنا على التصنيع المحلى قادرة على الردع وحماية حدونا والأمن القومى للبلاد الاولي والمحافظة على السلام واستمرار مسيرة البناء و التنمية واما رسالته إلى الخارج وخاصة الخارج المتربص ملخصها بلاش المغامرة مع مصر أو محاولة المساس بالأمن القومي المصري فقواتها المسلحة والفرقة السادسة المدرعة جزء منها تمتلك القدرة على المواجهة وحماية مقدراتها وحدودها وأمنها القومى.

مضيفا الشهابي، ومن رسائل الرئيس للعالم الخارجى مطالبته بحل القضية الفلسطينية وإنهاء الحرب التي يشهدها قطاع غزة في الوقت الحالي منذ السابع من أكتوبر الماضي ومنع توسعة الحرب التى تهدد الأمن والسلام والاستقرار الإقليمى والدولى مؤكدا إن "موقف الدولة المصرية ثابت ولا يتغير تجاه القضية الفلسطينية، وهو موقف عادل تجاه قضية عادلة". وأنه "من حق الشعب الفلسطيني أن يكون له دولة مستقلة جانبا بجانب دولة إسرائيل، مقررا أنه يتحدث باسمه وباسم كل القادة العرب وموضحا أن إقامة دولة فلسطين سيفتح آفاقا حقيقية موضوعية للسلام والتعاون على مستوى الإقليم".

أضاف الشهابي وفى رسالة شكر وتقدير واضحة لقواتنا المسلحة أشاد الرئيس بالعقيدة العسكرية المصرية، مشددا على أن عقيدة القوات المسلحة التي هي جزء من شعب مصر حريصة دائما على الأمن والاستقرار وحدود الدولة وحماية مصالحها القومية بعقل ورشد وتدبر وان السلام خيار استراتيجي للدولة المصرية



تابع رئيس حزب الجيل : ومن رسائل الرئيس السيسى المهمة فى كلمته اليوم : أن حرب أكتوبر 1973 أثبتت أنه بالرغم من فارق الإمكانيات الكبير إلا النصر من الممكن تحقيقه بالإرادة مشيرا إلى أن مهمة القوات المسلحة، الحفاظ على أراضي الدولة وحماية حدودها وأنه

ليس لدينا أجندة خفية لأحد وهدفنا أن نعيش في سلام داخل حدودنا، وا الحرب هي استثناء ولكن الحالة العامة هو السلام والاستقرار والبناء والتنمية ،وان سياستنا الخارجية متوازنة وتحرص على عدم إذكاء الصراعات مؤكدا أنها عقيدة القوات المسلحة المصرية .

أشار الشهابي إلى رسالة مهمة أخرى للرئيس السيسى الذى قال فيها: على مدار الـ51 سنة الماضية كان هناك اختبار حقيقي لإرادة مصر في الحفاظ على السلام وحماية حدودها وأرضها لافتا أن المنطقة العربية تعيش فترة مشابهة لأجواء حرب أكتوبر 1973، وموضحا ان انتصار أكتوبر يلهمنا بدروس عن كيفية فرض السلام ..

أشاد رئيس حزب الجيل «الشهابي» برسالة الرئيس الواضحة، والتى اعلن اهداف مصر الثلاثة منذ السابع من أكتوبر من العام الماضى ، وهي: إيقاف إطلاق النار والحرب وعودة وإطلاق سراح الرهائن ثم إدخال المساعدات إلى قطاع غزة مضيفا الرئيس فى تأثر شديد أن قطاع عزة يعاني معاناة شديدة، إذ سقط أكثر من 40 ألف شهيد ثلثهم من النساء والأطفال، وأكثر من 100 ألف مصاب.