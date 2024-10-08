شكرا لقرائتكم خبر عن مصر أكتوبر: حضور الرئيس السيسي تفتيش حرب الجيش الثاني تأكيد جاهزية مصر للدفاع عن أمن الوطن وشعبه والان مع تفاصيل الخبر

قال المستشار ناصر جابر حسان، أمين عام حزب مصر أكتوبر بالجيزة، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أمام اصطفاف الفرقة السادسة للجيش الثاني الميداني بالإسماعيلية، أكدت أن مصر دولة سلام، تعمل جاهدة على تعزيز مفهوم السلام الشامل والعادل، والاهتمام بروح البناء والتنمية بعيدا عن الصراعات والأزمات والحروب، ومن ثم تحرص أيضا على تعزيز حماية أمنها القومي، ولا تدخر جهدا في الدفاع عن أمنها في الداخل والخارج.

وأوضح حسان في بيان له اليوم، أن الرئيس السيسي أكد للعالم أن مصر لا تمتلك أجندة، ولا تستعرض قوتها من أجل الغطرسة، ولكنها تؤكد جاهزيتها للدفاع عن أمن الوطن وشعبه، وتعمل جاهدة على تعزيز روح التعاون والتكامل بين الجميع من أجل مستقبل أفضل، لا سيما بعدما استطاعت التصدي لكافة محاولات النيل منها في أحداث ٢٠١١ و٢٠١٣ التي كانت اختبارا حقيقيا للجميع جيشا وشرطة وشعبا، والتي أثبت خلالها الجميع وطنيته وإخلاصه في حب الوطن.

وأشار أمين عام حزب مصر أكتوبر بالجيزة، إلى أن مشهد اصطفاف الفرقة السادسة من الجيش الثاني الميداني، وكلمات الرئيس السيسي اليوم، والتي تأتي بالتزامن مع الاحتفال بنصر أكتوبر المجيدة أثبتت عقيدة القوات المسلحة القائمة على العزيمة والإرادة والإيمان والقوة والإخلاص الوطني في الحفاظ على مقدرات الدولة المصرية وحماية حدودها، والاتحاد والتكاتف في مواجهة الظروف والمحن التي تمر بها المنطقة.

ولفت حسان إلى أن الرئيس السيسي حرص على تأكيد موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس، وخطورة الممارسات التي تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في غزة، ورفض مصر لمخطط التهجير القسري للفلسطينين، مشددا على أنه لن يتحقق السلام دون تدخل المجتمع الدولي للضغط على أطراف الصراع بالعمل على الإفراج العاجل عن الأسرى وسرعة وقف إطلاق النار، وإنهاء هذه الحرب.