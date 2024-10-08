شكرا لقرائتكم خبر عن التنسيقية تشارك بمؤتمر الإحاطة للجنة المركزية الـ20 للحزب الشيوعى الصينى والان مع تفاصيل الخبر

شاركت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مؤتمر الإحاطة الخاص بنتائج الدورة الثالثة الكاملة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني، والذي عقد في القاهرة تحت عُنوان "فُرص جديدة للتعاون الصيني المصري.. آفاق رحبة لبناء التحديث يدًا بيد"، وذلك تلبية لدعوة من السفير الصيني بالقاهرة "لياو ليتشيانج".

وحضر المؤتمر الوزير "لي يونتسه"، رئيس الهيئة الوطنية الصينية للتنظيم المالي، وعدد من مُمثلي الأحزاب والكيانات السياسية المصرية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام.

وأكد طارق الخولي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن التنسيقية، على أهمية نتائج الدورة الثالثة الكاملة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني، التي اشتملت على نقاط هامة تضمن أفكار تتماشى مع خَلق فُرص جديدة للتعاون المصري - الصيني، خاصةً فيما يتعلق بدعم قضيتي التنمية والأمن، والتنمية المُتكاملة بين الحَضر والريف، وتعميق الإصلاح علي نحوٍ شامل وبناء نظام اقتصادي إصلاحي؛ بما يُعزز أيضًا التعاون الاقتصادي بين مصر والصين.

من جانبه، أكد الوزير لي يونتسه، على عُمق العلاقات المصرية الصينية، مضيفًا أنه شاهد خلال زيارته الحالية إلي مصر أن الدولة المصرية تتجه نحو الازدهار وتشهد زخمًا قويًا في التحديث والبناء.

كما أشار إلى أن مصر تتسارع نحو انطلاقة قوية مُتمثلة في "الجمهورية الجديدة"، خاصة أنه شاهد العديد من المشروعات التنموية التي تمت تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي تُعزز مسار الإصلاح في مصر.

وعرض الوزير لي يونتسه، نتائج الدورة الثالثة الكاملة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني، والتي تضمنت طرح الحزب لأكثر من 300 تدبير إصلاحي، حيث ترتكز فيه الإجراءات الإصلاحية على التحديث الصيني النمط في كافة المجالات، خاصةً في دفع مسار التنمية والسلام والأمن العالمي وبناء نظام اقتصاد سوق اشتراكي رفيع المستوي.

ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كُلًا من النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ، والنواب مارسيل سمير، أميرة صابر، طارق الخولي، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، وريم القاضي - عضو التنسيقية.

