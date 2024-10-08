شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة نقل النواب تدعو لتشكيل لجان مصغرة لمتابعة تنفيذ توصياتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب وحيد قرقر وكيل اللجنة، خطة عمل اللجنة بدور الانعقاد الخامس.



وشهد الاجتماع، استعراض أعضاء اللجنة عدد من القضايا والموضوعات الهامة المتعلقة بقطاعات النقل.



وجاء في مقدمة الموضوعات التى توافق عليها الأعضاء، تشكيل عدد من اللجان المصغرة لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة ومتابعة مشكلات النقل في الدوائر والمحافظات، علي أن تتكون كل لجنة مصغرة من عدد من أعضاء اللجنة ونواب المحافظات بكل منطقة، لتصبح تلك اللجان المصغرة أسرع في التعامل والمتابعة علي أرض الواقع.



كما تضمنت الموضوعات، ملف تعظيم الاستفادة من النقل البحرى لاسيما في ظل ما شهدته الموانئ من تطوير كبير خلال الفترة الأخيرة.

وكذلك تضمنت الموضوعات، العمل علي دعم وزارة النقل في إيجاد موارد مالية جديدة لهيئة السكة الحديد، تساعد في سداد تكلفة التطوير دون اللجوء إلي زيادة أسعار التذكرة، مراعاة للمواطنين.

كما تضمنت الملفات، أهمية تعظيم الاستفادة من الموازنات المخصصة للطرق الداخلية بالمحافظات، وضبط أوجه انفاقها فيما خصصت له بمشروعات الطرق.

كما دعت اللجنة إلي أهمية استكمال مشروعات حياة كريمة في القرى والمحافظات، بذات المستوى ومعدل التنفيذ الذى بدأت به المبادرة.

وقال النائب وحيد قرقر وكيل اللجنة، أن مبادرة حياة كريمة تعد من أعظم المشروعات القومية التى حدثت في البلاد ، حيث قامت بمشروعات لم يتطرق لها مسئول علي مدار 70 عاما مضت.