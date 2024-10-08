شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تكرم 7 صحفيين فلسطينيين أصيبوا خلال العدوان على غزة والان مع تفاصيل الخبر

كرمت نقابة الصحفيين 7 من الزملاء الصحفيين الفلسطينيين المصابين المتواجدين في مصر، وذلك خلال اليوم الاحتفالي والتضامني، الذي تنظمه النقابة بعنوان "أكتوبر من الانتصار إلى الطوفان.. عام على العدوان الصهيوني على غزة"، بمناسبة الذكرى "51" لانتصار أكتوبر، ومرور عام على طوفان الأقصى والعدوان على غزة.

الصحفيون الفلسطينيون المكرمون هم:

- رولا الدرة: أصيبت أثناء العدوان على غزة بجراح خطيرة في قصف استهدف منزل عائلتها، واستشهد في الغارة زوجها، ونجلها الوحيد، وعدد من أفراد أسرتها.

وعولجت في غزة، ثم جاءت لمصر، وتخضع حاليًا للعلاج بعد أن أفقدتها الإصابة المشي على قدميها.

- محمد أبو دحروج: أصيب بجراح بالغة الخطورة خلال عمله الميداني حين كان في مستشفى شهداء الأقصى وقت استهداف مكان عمل الصحفيين من طائرات الاحتلال.

خضع لعلاج سريع في المستشفى، ثم تم تحويله للعلاج بمصر، وتتركز إصابته في قدمه اليمنى، وحدث تهتك في عظام الساق، وهو في مرحلة العلاج، وستترك له الإصابة أثرًا يلازمه مستقبلًا.

- يسرى الخيري: أصيبت في قصف منزلها أثناء الحرب، وخلال القصف تعرضت صغيرتها لإصابة بالغة بُترت على أثرها يدها، كما أصيبت بجروح في الوجه، وحُولت للعلاج بمصر، ولا تزال تخضع للعلاج.

- سلمى العجلة: أصيبت بجراح خطيرة في مكان نزوحها وسط قطاع غزة، وقد جرى انتشالها من تحت ركام القصف، وكادت تفقد قدمها، وبعد رحلة علاج في مستشفيات غزة حُولت للعلاج بمصر، وحديثًا بدأت بتحريك قدمها المصابة بواسطة جهاز طبي.

- عز عبد العزيز أحمد أبو شنب: صحفي "فري لانسر" أصيب أثناء تغطيته الإعلامية للأحداث شرق مدينة غزة بتاريخ 2018/4/6م، بطلقة متفجرة ومحرمة دوليًا أشبه بقنبلة مصغرة أدت لتفجير مفصل القدم بالكامل.

أجرى 9 عمليات جراحية بعد نقله لمصر، وحاليًا وضع القدم صعب، حيث أصيب بالتهابات شديدة وتآكل في موضع العملية وأخيرًا قرر الأطباء احتمالية بتر قدمه من تحت الركبة.

- خالد ديب أبو سلطان: مصور قناة "itv" التليفزيون البريطاني، أصيب خلال تغطية العدوان ويعاني:

1-فقدان السمع بالأذن اليمنى، وفقد 40% من سمع الأذن اليسرى، ويحتاج إلى زراعة وعملية دقيقة.

2- عجز في اليد اليسرى وأجرى عملية زرع عظام، ولكن يحتاج لعمليات دقيقة وحساسة.

3- جلطة "تجلط أوعية" في القدم اليمنى، وفقدان الإحساس في بعض المناطق من القدم.

4- إصابة في الكاحل الأيمن، وابلاتين شرائح داخلية يحتاج إلى تدخل جراحي، وتيبس أصابع القدم.

5- إصابة في الركبة، ولا يمكن تشخيصها إلا من خلال صورة رنين، ولا يمكن أخذ الصورة لتعارض الصورة مع وجود شظايا من أثر الصاروخ في جميع أنحاء الجسم.

- محمد المسارعي: أصيب يوم 29/10/2023م، بعد نزوحه من شمال قطاع غزة إلى وسط القطاع في بلدة الزوايدة، وأثناء التجهيز لعمله الصحفي تم قصف منزل مقابل مكان نزوحه بصاروخ من طائرة حربية، وخلال القصف أصيب بشكل مباشر بشظية أدت إلى قطع في الساعد الأيمن، مع قطع في الأعصاب القابضة لليد، والعصب الأوسط في اليد اليمنى، مما أدى لعجز في حركة اليد وضعف قوتها بمعدل 60%‎.