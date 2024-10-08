شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: تفتيش الحرب أكد جاهزية وتطوير قواتنا المسلحة لحماية ترابنا الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

تحدث الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة ”الخليج 365”: عن قيام الرئيس السيسى بتفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة، قائلا: "التفتيش مهم جاء فى الذكرى الـ51 انتصارات أكتوبر العظيم، والتأكيد على جاهزية وتطوير القوات المسلحة المصرية بالشكل الذى يمكنها دائما أن تكون جاهزة وتحمل كل المسئوليات لحماية التراب الوطنى والأمن القومى المصرى.

وأضاف الكاتب الصحفى أكرم القصاص خلال مداخلة لقناة النيل للأخبار، أنه رغم أن مصر أقوى جيوش المنطقة إلا أنها حريصة على السلام، فهو جيش رشيد يحمى لا يهدد ولا يعتدى، لكنه جاهز للحرب والسلم.

ولفت الكاتب الصحفى أكرم القصاص إلى أن الرئيس السيسى أكد على أن الحرب استثناء وليس حالة عامة فى مصر، وأن طريق الدولة السلام والبناء والتنمية، كما أشاد بأن النصر تحقق بالإرادة وعبقرية القيادة السياسية، وتأكيد مصر الثابت والقوى والداعم للقضية الفلسطينية ومواجهة التحديات المختلفة فى المنطقة.

وأوضح الكاتب الصحفى أكرم القصاص أن الرئيس السيسى وجه أكثر من رسالة منها رسالة الجهوزية والتطوير للقوات المسلحة، كما جدد مبادرة وقف العدوان على غزة، والبدء فى صياغ مسار سياسى يضمن قيام الدولة الفلسطينية.