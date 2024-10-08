شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الباز: رأيت الرئيس السيسي قائدا للأمة العربية خلال كلمته بتفتيش الحرب والان مع تفاصيل الخبر

قال الاعلامي محمد الباز، إن كلمة الرئيس السيسي اليوم تحمل الكثير من الرسائل ويكفي حديث الرئيس وإلى جانبه صورة تفصح عن نفسها دون شرح كثير ويصطف خلفه جزء من تشكيلات القوات المسلحة، موضحا أنه يتحدث على خلفية أحداث كثيرة في المنطقة.

وأوضح محمد الباز، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، مصر كانت واعية بما يحدث في المنطقة وأن الصراع الذي يحدث يدفع ثمنه الجميع، موضحا أن مصر قد تكون صاحبة الصوت الوحيد صاحب الحكمة التي ترتكن إلى القوة وفي أطراف تتعامل بحكمة في الموقف الحالي ونمتلك الحكمة في صياغة موقفنا.

وتابع: "مصر تمتلك الحكمة والرغبة في السلام واستقرار الشعوب وبنقول ده واحنا نمتلك هذه القوة وهذا الجيش مهما امتلك من قوة لا يتعامل بلا غرور ولا استعلاء"، مشيرا إلى أنه من كلمة الرئيس السيسي اليوم يظهر أن هناك تنسيق عربي كبير، قائلا: "حينما قال أنه يتحدث باسم مصر واسم اشقاء عرب في رغبتنا للسلام وهذا يعنى أن هناك تنسيق عربى كبير".

واستكمل: "أنا رأيت الرئيس السيسي قائدا للأمة العرية ويتحدث باسمها ويصدر هذا الكلام بشكل واضح وقال اتحدث باسمي واسم اشقاء عرب والفكرة أن الجيش المصري هو جيش الأمة العربية وأن هذا الجيش هو أمان واطمئنان للدول العربية".

