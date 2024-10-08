فرنسا.. فشل تصويت بسحب الثقة من الحكومة

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس - (د ب أ)

فشل تصويت اقترحه التكتل اليساري الفرنسي في إسقاط الحكومة الجديدة المنتمية ليمين الوسط، حيث لم يحصل الاقتراح على الأغلبية الكافية في الجمعية الوطنية الفرنسية اليوم الثلاثاء.

وسحب 197 نائبا فقط من إجمالي 577 ثقتهم من حكومة ميشيل بارنييه المفوض الأوروبي السابق في الغرفة الصغرى للبرلمان الفرنسي.

يذكر أن اليساريين والشيوعيين والخضر والاشتراكيين يشعرون بالاستياء من التوجه السياسي للحكومة الجديدة، وذكروا في اقتراح سحب الثقة أن تشكيل الحكومة يرقى إلى عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات.

وأسفرت الانتخابات البرلمانية التي أجريت في بداية يوليو عن حصول التكتل اليساري على أكبر قوة لكن كان ينقصه نحو 100 مقعد ليحقق الأغلبية المطلقة.