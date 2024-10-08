"توته توته".. عروض مسرحية بأسوان لمحاربة التطرف الفكري ضمن مبادرة "بداية" - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

تتواصل الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" بأسوان، حيث شهد المهندس عمرو لاشين، نائب محافظ أسوان، اليوم الثلاثاء، افتتاح عروض مسرح المواجهة والتجول لمحاربة الفكر المتطرف بعنوان "توته توته" والتي نظمها فرع ثقافة أسوان على مسرح فوزي فوزي الصيفي بكورنيش النيل، بحضور الدكتور لؤي سعد الدين، القائم بأعمال رئيس الجامعة، والقيادات العسكرية والتنفيذية.

وقال نائب محافظ أسوان، إنه يتم تكثيف جهود الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني لمواصلة تنفيذ الأنشطة والفعاليات الهادفة لتحسين قدرة الأفراد، وتطوير مهاراتهم، وزيادة فرصهم في تحقيق النجاح الشخصى والمهني، ودعم الآخرين، وتعزيز روح فريق العمل الواحد من أجل مشاركة مجتمعية فعالة.

وأضاف أن المبادرة الرئاسية تستهدف كافة الفئات العمرية بداية من مرحلة الطفولة وحتى كبار السن، لتحقيق رؤية مصر 2030 وتوطين أهداف التنمية المستدامة في مختلف المجالات لتحسين جودة الحياة للمواطنين.