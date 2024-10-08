العثور على جثة فتاة في مياه ترعة الباجورية بالمنوفية



محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

عثر أهالي قرية ساقية أبو شعرة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، على جثة عائمة بمياه ترعة الباجورية، وتم إخطار الجهات المختصة.

وقال مصدر مسؤول إن الجثة لفتاة عثر عليها في مساء اليوم، ونجح رجال الإنقاذ النهري في انتشالها، وبالعرض على الطبيب الشرعي أكد أنها في العقد الثالث من العمر، وترتدي فستان أخضر اللون، وحذاء أبيض وبنطال أزرق، ولم تظهر عليها ثمة إصابات ظاهرة تدل على وجود شبهة جنائية.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.