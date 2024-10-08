عمليات المقاومة الإسلامية: القوة الصاروخية جاهزة لاستهداف كل مكان نحدده بالأراضي المحتلة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت غرفة عمليات المقاومة الإسلامية في بيان، اليوم الثلاثاء، إن القوة الصاروخية جاهزة لاستهداف كل مكان في فلسطين المحتلة تقرره قيادة المقاومة، مؤكدة أن تمادي الاحتلال الإسرائيلي في اعتدائه سيجعل من حيفا وغيرها كريات شمونة والمطلة أهدافا.

وأشارت غرفة عمليات المقاومة الإسلامية، إلى أن نيران المقاومة باتجاه العمق الإسرائيلي لن تقتصر على صواريخ ومسيرات انقضاضية، موضحة أن مجاهديها يتصدون لمحاولات تقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي وكبدوه خسائر فاقت 35 قتيلا و200 جريح.

وفي وقت سابق من اليوم، قال حزب الله اللبناني في بيان، إنه نفذ 3194 عملية ضد مواقع وأهداف إسرائيلية منذ 8 أكتوبر الماضي حتى اليوم.

وأشار حزب الله إلى أن عملياته أدت إلى إخلاء 100مستوطنة ونزوح أكثر من 300 ألف إسرائيلي.