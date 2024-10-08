ماذا تعرف عن إعصار ميلتون

لم يمر سوى أسبوعين منذ أن ضرب إعصار هيلين ساحل فلوريدا، حتى تحول إعصار ميلتون إلى إعصار كبير يتجه نحو الولاية.

ويهدد النظام منطقة تامبا الحضرية المكتظة بالسكان -والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من 3.3 مليون شخص- ويهدد نفس امتداد الساحل الذي ضربه إعصار هيلين.

وكانت حركة المرور كثيفة على الطريق السريع 75 المتجه شمالاً، حيث فر النازحون قبل وصولهم إلى ميلتون، كما سارعت فرق الإنقاذ إلى إزالة الحطام الذي خلفته هيلين.

وبحسب برنامج التتبع المباشر للأعاصير التابع للمركز الوطني للأعاصير، فإن ميلتون سيصل إلى الساحل الغربي لولاية فلوريدا في وقت متأخر، ومن المتوقع أن يكون عاصفة من الفئة الثالثة، التي تبلغ سرعة الرياح فيها 111-129 ميلاً في الساعة (180-210 كيلومترًا في الساعة)، عندما يصل إلى الشاطئ في منطقة خليج تامبا، التي لم تتعرض لضربة مباشرة من إعصار كبير منذ أكثر من قرن.

وقد يحتفظ الإعصار بقوة الإعصار وهو يتجه عبر وسط فلوريدا نحو المحيط الأطلسي، ومن شأن هذا المسار أن يجنب الولايات الأخرى التي اجتاحها الإعصار هيلين، الذي قتل 230 شخصًا على الأقل أثناء انتقاله من فلوريدا إلى كاروليناس.