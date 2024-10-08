مباحثات شورية سعودية - بحرينية

عقد رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ، بمقر المجلس في الرياض، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس النواب بمملكة البحرين، أحمد بن سلمان المسلم، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه إلى المملكة على رأس وفد من مجلس النواب البحريني.

تعاون في كل المجالات

ورحب رئيس مجلس الشورى، في مستهل الجلسة، برئيس مجلس النواب البحريني والوفد المرافق، مؤكدًا أهمية العلاقات الثنائية التي تربط المملكة العربية السعودية بمملكة البحرين، والتي تجسدها الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين الشقيقين على مختلف المستويات.

ونوه بأن ما تشهده العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين من تقدم في المجالات كافة جعل منها نموذجًا يحتذى بفضل الرعاية والتوجيهات السديدة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

تعاون مستمر

وأشار رئيس مجلس الشورى، خلال الجلسة، إلى العلاقات المتميزة بين مجلس الشورى ومجلس النواب في مملكة البحرين، والتعاون المستمر بينهما، بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين الشقيقين.

من جهته، نوه رئيس النواب البحريني، خلال جلسة المباحثات، بالعلاقات المتميزة التي تجمع قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين، داعيًا في الوقت نفسه إلى تنمية العلاقات البرلمانية بين الجانبين، بما ينعكس على مجمل العلاقات الثنائية على مختلف المستويات.

وأكد أهمية الدور المحوري الذي تضطلع بها المملكة العربية السعودية في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم، مشيرًا إلى أن العلاقات البحرينية - السعودية تمثل نموذجًا يحتذى به في الترابط والتعاون.

وجرى، خلال الجلسة، بحث العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز علاقات التعاون القائم بين مجلس الشورى ومجلس النواب البحريني.

وقد أقام معالي رئيس مجلس الشورى، عقب ذلك، مأدبة غداء على شرف معالي رئيس مجلس النواب البحريني والوفد المرافق له.

حضر المأدبة من الجانب البحريني أعضاء الوفد البحريني المرافق لمعالي رئيس مجلس النواب: سعادة النائبة زينب عبد الأمير خليل، رئيسة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، والنائبة لولوة علي الرميحي، نائبة رئيس لجنة الخدمات، والنائب حسن عيد بوخماس، عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، والنائب وليد جابر الدوسري، عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، والنائب محمد يوسف المعرفي، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، والنائب الدكتور علي ماجد النعيمي، عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ونائب سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية، خليفة علي المناصير، وعدد من المسؤولين في مجلس النواب البحريني.