يديعوت أحرونوت: الجانب الأميركي مصدوم من تأجيل نتانياهو زيارة غالانت إلى واشنطن

اشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الى ان الجانب الأميركي مصدوم من تأجيل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو زيارة وزير الدفاع يوآف غالانت إلى واشنطن.
ولفتت القناة ١٣ الإسرائيلية الى ان نتانياهو طلب من غالانت تأجيل رحلته إلى الولايات المتحدة، كما ابلغ نتانياهو غالانت عدم سفره لواشنطن قبل اتصاله بالرئيس الاميركي جو بايدن والموافقة الأمنية على طبيعة الرد على ايران.
وقد رد غانتس بان إلغاء زيارة وزير الدفاع إلى واشنطن إضرار بأمن إسرائيل في هذا الوقت الحرج بالذات.
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