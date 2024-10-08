أجرى وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز, اتصالًا هاتفيًا بوزير الدفاع الأميركي لويد أوستن. وبحسب وكالة الانباء السعودية "واس" جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الإستراتيجية السعودية الأميركية وسبل تعزيزها في إطار الشراكة الدفاعية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى بحث آخر التطورات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة لخفض التصعيد بالمنطقة وتداعياته بما يضمن أمنها واستقرارها.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع السعودي بحث مع أوستن بالتطورات الإقليمية والدولية وجهود خفض التصعيد بالمنطقة وتداعياته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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