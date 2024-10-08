الجيش الإسرائيلي يدعي اكتشاف نفق هجومي لحزب الله يتجاوز الحدود مع لبنان

ادعى الجيش الإسرائيلي أنه اكتشف نفقا لحزب الله يتجاوز الحدود قبل عدة أشهر في القطاع الغربي من المنطقة الحدودية مع لبنان، وذلك لأول مرة منذ عام 2018، خلال واحدة من العمليات السرية التي نفذها في المنطقة.
وادعى الجيش الاسرائيلي أنه تم الحفاظ على سرية اكتشاف النفق خلال الأشهر الماضية لتجنب علم حزب الله به.
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