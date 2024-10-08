كتائب شهداء الأقصى: قصفنا بقذائف الهاون مقر القيادة والسيطرة بمنطقة الإدارة المدنية شرق معسكر جباليا

اعلنت كتائب شهداء الأقصى بانها قصفت بقذائف الهاون مقر القيادة والسيطرة الاسرائيلية في منطقة الإدارة المدنية شرق معسكر جباليا شمالي قطاع غزة.

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