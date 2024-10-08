سكاي نيوز عن مصادر في اليونيفل: الجنود الإسرائيليون انسحبوا من متنزه على أطراف مارون الراس بعد لقطة رفع العلم

نقلت "سكاي نيوز" عن مصادر في اليونيفل، بان الجنود الإسرائيليين انسحبوا من متنزه على أطراف مارون الراس بعد لقطة رفع العلم.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية نشرت صورا لرفع العلم الإسرائيلي في بلدة مارون الراس جنوبي لبنان.

كما اعلن وزير الطاقة الإسرائيلي بان جنودنا احتلوا منطقة مارون الراس ودمروا منازل أطلق منها حزب الله صواريخ باتجاه إسرائيل.