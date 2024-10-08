شكرا لقرائتكم خبر عن "اتصالات النواب": تراخيص 5G أنعشت الاقتصاد الوطنى بـ30 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

أشاد النائب احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بتوقيع الاتفاق بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وكلٍ من شركات أورانج مصر للاتصالات، وفودافون مصر للاتصالات، وإى آند مصر، للترخيص بتشغيل خدمات الجيل الخامس للتليفون المحمول، بقيمة تراخيص تشغيل حوالى 675 مليون دولار، وذلك مقابل تراخيص الجيل الخامس وتجديد رخص الأجيال السابقة لمدة 15 عامًا دون منح أحياز ترددية جديدة.

وقال "بدوي" في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن وزارة الاتصالات تسير بخطوات ثابتة، وداعمة للموازنة العامة، وأنعشت الاقتصاد الوطني بما يزيد علي 30 مليار جنيه.

وأضاف "بدوي"، أن جهود وزارة الاتصالات حققت أهدافها في العديد من المجالات وأن الترخيص لشركات المحمول الأربعة بتشغيل خدمات الجيل الخامس سيعزز التنافس فى السوق المصرى فيما يتعلق بتقديم الخدمات الأساسية للمواطن وسيكون لها بالغ الأثر على تحقيق التحول الرقمى، حيث تُتيح شبكات الجيل الخامس سرعات فائقة من شأنها دفع عملية التحول الرقمى وتحقيق رؤية مصر لأهداف التنمية، ودعم ركائز الثورة الصناعية بتشغيل منظومات المدن الذكية والخدمات الرقمية بقطاعات الدولة المختلفة.

ونوه رئيس اتصالات النواب إلي أن خدمات الجيل الخامس ستفتح آفاقًا جديدة فى المستقبل للاستخدامات للحديثه ، مثل الذكاء الاصطناعى وإنترنت فائق السرعة مشيرا إلي أن هذه التقنيات ستلعب دورًا محوريًا فى تسريع مشاريع التحول الرقمي، التى باتت جزءًا أساسيًا من رؤية مصر المستقبلية.