شكرا لقرائتكم خبر عن الحوار الوطنى يعرض أبرز برامج الدعم الحالية والان مع تفاصيل الخبر

حرص الحوار الوطني دائمًا على تعزيز الفهم العام بالقضايا المطروحة على طاولته، ونظرًا لأهمية قضية الدعم كونها تشغل اهتمام الدولة والمجتمع على حد سواء، وتمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

لذلك فإن الحوار الوطني يسعى لتعزيز الوعي بهذه القضية، حيث قامت الدولة بتنفيذ العديد من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة بفاعلية وكفاءة.

وفي إطار ذلك، نستعرض لكم أبرز برامج الدعم الحالية...

برامج الدعم العينى

يعد هذا الشكل من أشكال الدعم من إحدى الطرق التي تستخدمها حكومات الدول عندما يعاني اقتصادها من ظاهرة التضخم التي تقلل من القيمة لعملتها الوطنية، وتتضمن بعض أشكال برامج الدعم العيني كل من

برامج دعم الطاقة

حيث يتم دعوة أسعار الطاقة من قبل الحكومة وتسعيرها بأقل من تكلفة الإنتاج أو تكلفة الاستيراد

برامج دعم الإسكان

قد تكون إما في شكل تخفيض الفائدة على قروض الإسكان أو تخفيض مستوى الإيجارات، أو قد تأخذ شكل دعم مباشر للمساكن التي توفرها الحكومة أو دعم لصيانة المساكن التي تقدمها الحكومة

دعم البطاقات التموينية

والتي تتضمن توزيع حجم معين من السلع بأسعار تقل عن الأسعار السائدة في الأسواق، ويتناسب حجم هذه السلع مع عدد أفراد الأسرة

برامج التغذية المكملة

تأخذ شكل وجبات مدرسية وأغذية للأطفال وتستهدف فئات تلاميذ المدارس والأطفال الرضع والأمهات في فترة الحمل

دعم أسعار الغذاء

توفير السلع لكل فئات المجتمع بأسعار مناسبة وبكميات كبيرة وبأسعار أقل من الأسعار السائدة في السوق