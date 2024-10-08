شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تكرم 7 من المحررين العسكريين الذين شاركوا فى تغطية نصر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

كرمت نقابة الصحفيين 7 من كبار المحررين العسكريين، الذين شاركوا في تغطية حرب أكتوبر.

وذلك خلال اليوم الاحتفالي والتضامني، الذي تنظمه النقابة بعنوان "أكتوبر من الانتصار إلى الطوفان.. عام على العدوان الصهيوني على غزة"، بمناسبة الذكرى "51" لانتصار أكتوبر، ومرور عام على طوفان الأقصى والعدوان على غزة.



المحررون العسكريون المكرمون هم:

إبراهيم حسن مخلوف و الذي عمل مصورًا صحفيًا بمجلة "القوات المسلحة"، وذلك أثناء فترة تجنيده من 1957م حتى منتصف 1962م، قام خلالها بتغطية جميع المناورات الحربية ولقاءات الجيش، في عام 1962م كان يقوم بتغطية أحداث القوات المسلحة، وفى عام 1967م، كان يتابع التغطية الحربية بمطار كسفريت يوم 5 يونيو، كما قام بتغطية حرب الاستنزاف في مدينة السويس، وقام بتصوير أحداث حرب أكتوبر 73 منذ يوم 8 أكتوبر



كما تم تكريم فاروق عبد المنعم والذي شارك برتبة رائد بحري في تدريبات وزيارات الأسطول خارج مصر، وكان مؤسس رابطة المحاربين.

وسيد الهادي والذي شارك في تغطية حرب الاستنزاف مع الزميل المرحوم الصحفي محمد جبر.

وعبده مباشر الذي تطوع في كتائب الفدائيين عام 1951م، لطرد الاحتلال الإنجليزي من مصر، وانضم لقوات الحرس الوطني والمقاومة الشعبية بعد نكسة 1967م، وكان عضوًا مشاركًا في المجموعة 39 قتال، التي تخصصت في ضرب خطوط العدو بقيادة البطل إبراهيم الرفاعي، وبتكليف من قوات الكوماندوز المصرية، ونجح باقتدار في إجادة اللغتين الإنجليزية والعبرية، وحصل على درجة الماجستير في رسالة عن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، كما حصل على نوط الواجب العسكري، ووسام العلم اليوجوسلافي، وميدالية النصر من الجيش الثالث، ودرع الشجاعة من الجيش الثاني، كما أنه أول مدني يلتحق بقوات الصاعقة والاستطلاع، ودرس بكلية الدفاع الوطني في أكاديمية ناصر العسكرية العليا.



محمد عبد المنعم الذى عمل كاتبًا ومحللًا عسكريًا ورئيسًا للقسم العسكري بـ"الأهرام" لأكثر من 20 سنة، وكان عضوًا في مركز عمليات قوات الدفاع الجوي، شارك فى حرب الاستنزاف، ثم عاد لـ"الأهرام"، ثم استدعى للخدمة ليشارك برتبة رائد في حرب أكتوبر.

محمد القيعي والذي حصل على العديد من الجوائز منها، درع التفوق العسكري في حرب أكتوبر 1973م، ثم شهادة التفوق العسكري في حرب الخليج 1992م.

وعبد الله حسن الذى التحق فور تخرجه فى الجامعة بالقوات المسلحة لأداء الخدمة العسكرية، حيث شارك في معارك حرب أكتوبر المجيدة عام 1973م، بدأ عمله محررًا عسكريًا، حيث قام بتغطية انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق حقول بترول بلاعيم، وأبو رديس بسيناء تنفيذًا لاتفاقيتي فك الاشتباك الأولى والثانية، كما قام بتغطية انسحاب إسرائيل من شبه جزيرة سيناء حتى خط العريش رأس محمد؛ تنفيذًا لاتفاقية كامب ديفيد.