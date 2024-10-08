شكرا لقرائتكم خبر عن العميد طارق العكارى: كل معدة عسكرية ظهرت فى تفتيش الحرب اليوم لها رسالة والان مع تفاصيل الخبر

أكد العميد طارق العكارى المتخصص فى الاقتصاد العسكرى، أن جميع المعدات التى ظهرت فى تفتيش الحرب اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى لها رسالة إما على المدى المؤثر أو التطور الذى تشهده القوات المسلحة، مؤكدا أن جميع المعدات حدث لها تطور وتوظيف وسط الأسلحة المشتركة.

وأضاف طارق العكاري، خلال حوار مع الإعلامية عزة مصطفى، بتغطية خاصة على قناة الحياة، أن "كل معدة عسكرية ظهرت اليوم لها رسالة وأن هناك تنوع لمصادر السلاح وأننا جاهزين للدفاع عن حدودنا"، موضحا أن القصة ليست في المعدة ولكن في الفرد المقاتل الذي يستوعب هذه التكنولوجيا.

واستكمل: "في دول عندها معدات أغلى من مصر ولكن مفيش استيعاب للمعدة العسكرية، والضابط المصري شاطر وقدرة القوات المسلحة المصرية أنه يقدر يجمع كل الأسلحة دي وفي تناغم بين الاسلحة دي مفيش معدة عندنا لم نطورها وبصمة الضباط المصري موجودة عليها لتتناسب معنا".