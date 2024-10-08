مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية: رسائل الرئيس السيسي أظهرت قوة الدولة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - داليا الظنيني:

كشف اللواء محمد قشقوش، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، عن دلائل رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال تفقده تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن خطاب الرئيس السيسي أمام قوات الجيش الثاني الميداني هو خطاب شامل، حيث وجه الرئيس من خلاله رسائل عديدة.

وأوضح أن مشاهدة ومتابعة الرئيس السيسي لاصطفاف أبطال القوات المسلحة بالجيش الثاني الميداني يأتي كإجراء طبيعي لتوجيه رسائل قوية لمن يفكر في معاداة الدولة المصرية.

وتابع: "رسائل الرئيس السيسي شملت إظهار القوى الشاملة للدولة المصرية من قوة اقتصادية وسياسية وعسكرية وثقافية وغيرها من العناصر الرشيدة التي بإمكانها الدفاع عن أرض الوطن والاستعداد في أي وقت."

وأكد أن الرئيس السيسي أوضح لنا خلال حديثه اليوم أن موقف الدولة المصرية ثابت تجاه القضية الفلسطينية، حيث يهدف إلى بناء وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.