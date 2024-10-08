الميادين: عملية لحزب الله أوقعت قتلى وجرحى بأعداد كبيرة في قوة إسرائيلية خاصة قرب اللبونة

افادت قناة "الميادين" عن "التحام مباشر بين حزب الله وقوة إسرائيلية تسللت من خلف موقع لقوات "اليونيفيل" مشيرة الى ان "قوات حزب الله فاجأت القوة المتقدمة واستهدفتها بعد نصب كمين لها وحققت إصابات مؤكدة في صفوفها".

واشارت الميادين الى ان "قوة إسرائيلية خاصة حاولت التسلل في اتجاه الأراضي اللبنانية عند نقطة اللبونة للتمركز خلف موقع لـ"اليونيفيل"، موضحة ان "المقاومة استهدفت القوة الخاصة قبل وصولها إلى خلف موقع قوات "اليونيفيل" في اللبونة".

وأكدت ان "العملية كبيرة وأوقعت قتلى وجرحى بأعداد كبيرة في قوة إسرائيلية خاصة قرب اللبونة".