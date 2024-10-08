السفارة التركية: سيتم إعادة المواطنين اللبنانيين إلى وطنهم على متن السفينتين اللتين تحملان مواد الإغاثة

اعلنت السفارة التركية في لبنان، أنه "سيتم إعادة المواطنين اللبنانيين إلى وطنهم على متن السفينتين اللتين تحملان مواد الإغاثة (والتي لم تغادر بعد) بعد الانتهاء من مهمتها في لبنان"، مشيرة الى أنه "نظرًا لأن السفينتين لم تغادرا تركيا بعد، لم يتضح حتى الآن متى ستكون جاهزة للتفريغ وموعد استعدادها للإقلاع. ومع ذلك، يُطلب من مواطنينا التواجد في ميناء بيروت بين الساعة 09:00 و 12:00 صباح الغد. في جناح *Seaside Pavillon* والمعروف سابقًا باسم "BIEL".

واوضحت في بيان، أن "تُعلمنا إدارة الميناء أن التصوير داخل ميناء بيروت بدون تصريح ممنوع، حيث يلزم الحصول على إذن من "الاستخبارات العسكرية" و"الأمن العام". ومع ذلك، لا توجد أي قيود على التصوير داخل قاعة التجمع وتسجيل المواطنين، حيث تعتبر هذه المنطقة منطقة خاصة مؤجرة"، لافتة الى انه "يمكنكم إجراء التصوير بشرط عدم كشف البيانات الشخصية للمواطنين وعدم تعطيل عمل فريق التسجيل والمراقبة".

وأكدت أن "موظفي السفارة، باستثناء السفير، ليسوا ملزمين بتقديم تصريحات أو مقابلات".