شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان النواب": قوانين الثروة العقارية أبرز الأولويات بدور الانعقاد الخامس والان مع تفاصيل الخبر

وضعت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، عددا من الملفات على أجندتها خلال دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني، أبرزها استكمال مشروعات الإسكان، العمل على متابعة تنفيذ المشروعات السكنية الجارية، وتقديم الدعم اللازم لتسريع وتيرة الإنجاز، مع التركيز على توفير وحدات سكنية جديدة تناسب مختلف الفئات الاجتماعية.

وتتابع اللجنة، ملف تطوير المرافق العامة، تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، التركيز على تحسين البنية التحتية للمرافق العامة مياه الشرب والصرف الصحي وضمان توفير هذه الخدمات في جميع المناطق بشكل عادل السعي لتعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، بما يصم تحقيق نتائج سريعة وفعالة تساهم في خفض تكاليف المشروعات.

وشددت اللجنة على ضرورة متابعة التخطيط العمراني المستدام، مراجعة وتحديث التشريعات، تعزيز الحوار المجتمعي والمشاركة الفعالة، التنمية المستدامة في التخطيط العمراني مع مراعاة الاحتياجات البيئية وتوفير مساحات خضراء تبني سياسات وخطط تركز على ومناطق ترفيهية وخدمية مناسبة، ومراجعة القوانين واللوائح المرتبطة بالإسكان والمرافق العامة لضمان ملاءمتها للظروف الراهنة وتسهيل الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالبناء والإسكان والمرافق العامة، وتعزيز الحوار المجتمعى والمشاركة الفعالة مع مختلف الجهات المعنية، بهدف وضع سياسات تلبي احتياجات المواطنين وتعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات العمرانية فى المستقبل.