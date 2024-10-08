شكرا لقرائتكم خبر عن تداعيات العدوان على غزة فى مائدة مستديرة بنقابة الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

تعقد نقابة الصحفيين، اليوم الثلاثاء، مائدة مستديرة بعنوان "أكتوبر من النصر إلى الطوفان: دروس الماضي والحاضر وآفاق المستقبل".

ويشارك في الندوة عدد من الكتّاب والخبراء، منهم عبد الله السناوي، مدحت الزاهد، د. رفعت سيد أحمد، د. محمد السعيد إدريس من مركز الأهرام للدراسات، والباحث السياسي أحمد كامل البحيري، بالإضافة إلى عصام يونس نائب رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وأدار النقاش الإعلامي حسين عبد الغني.

وتدور الندوة حول تطورات القضية الفلسطينية من حرب أكتوبر 1973 وحتى العدوان الإسرائيلي الحالي على غزة ولبنان، وتأثير ذلك على المنطقة ومستقبل المقاومة في ظل تهديدات حرب إقليمية.

وذلك ضمن اليوم التضامني الذي نظمته النقابة تحت شعار "أكتوبر من الانتصار إلى الطوفان"، احتفاءً بمرور 51 عامًا على نصر أكتوبر وذكرى عام على "طوفان الأقصى".

ويشهد اليوم عددًا من الفعاليات، بما فيها تكريم الصحافة الفلسطينية التي كانت هدفًا للاعتداءات، إلى جانب مؤتمر تضامني مع الصحافة والشعبين الفلسطيني واللبناني.