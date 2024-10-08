شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين: النقابة دائما مع النضال العربى ضد العدوّ الصهيونى والان مع تفاصيل الخبر

قال خالد البلشي نقيب الصحفيين أن فعاليات اليوم بالنقابة بحضور عدد من الصحفيين الفلسطينيين من أبناء غزة هو إحياء للنضال العربي ضد العدوّ الصهيونى في ظل صمت دائم وخزلان العالم، وإن الفعاليات التي اعدتها نقابة الصحفيين المصرية هي امتداد لموقف النقابة ضد العدوان الصهيوني.

جاء ذلك خلال اليوم الاحتفالى والتضامنى بعنوان "أكتوبر من الانتصار إلى الطوفان.. 51 عاما على النصر وعام من العدوان الصهيونى على غزة".

وأشار البلشي إلى أن هذه الفعالية هو تأكيد لموقف نقابة الصحفيين المصرية تجاه ما يحدث في المنطقة العربية.

وبدات الفعاليات بالوقوف دقيقة حدادا علي أرواح الشهداء الذين سقطوا في غزة والضفة ولبنان، وشارك في الاحتفال الكاتب حمدين صباحي والكاتب الصحفي وعبد الله سناوي عدد من أعضاء مجلس النقابة والكاتب الصحفي عمرو بدر.

ومن جانبه قال محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إنه لا بد من توجيه التحية للمقاومة الفلسطينية واللبنانية وصمود الشعب الفلسطيني وفي مواجهه العدوان الغاشم، مؤكدا أن نقابة الصحفيين المصرية بجانب الشعب الفلسطيني والعربي تجاه هذا العدوّان من خلال فعاليات واستضافتها للعديد من الصحفيين الفلسطينيين من الموجودين في مصر حاليا بعد طوفان الأقصي.



ويشهد اليوم عدة فعاليات لإحياء الذكرى 51 لنصر أكتوبر المجيد، وذكرى مرور عام على "طوفان الأقصى"، والعدوان الصهيوني الهمجي على غزة، الذي امتد إلى الضفة الغربية ولبنان، وكذلك تكريمًا للصحافة الفلسطينية، التي كانت هدفًا لجرائم الإبادة خلال العام الماضى.

