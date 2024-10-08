شكرا لقرائتكم خبر عن النواب يقر اتفاقا مع الولايات المتحدة بإتاحة 35 مليون دولار لمبادرة التعليم العالى والان مع تفاصيل الخبر

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 319 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "التعديل الثامن لاتفاقية المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية.

ويهدف التعديل الثامن لاتفاقية المساعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية بشأن مبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية إلى إتاحة مبلغ 35 مليون دولار أمريكي كمساهمة إضافية من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك للاستمرار فى تحقيق أهداف المشروع المتمثلة في خلق قوى عاملة تلبى احتياجات السوق، زيادة فرص العمل لخريجي التعليم العالي، التركيز على الأنشطة في مجال التعليم العالى لخلق قوى عاملة متعلمة تلبي احتياجات السوق. تدعيم الشراكات الإستراتيجية بين المؤسسات المصرية والأمريكية وتوسيع، تعزيز قدرات الكليات والجامعات الأمريكية فى مصر والعمل من خلال شراكة.

من جانبه، أكد النائب سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، إن الاتفاق يتضمن التعديل الثامن لاتفاقية المساعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية بشأن مبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية ويهدف إلى إتاحة مبلغ 35 مليون دولار أمريكي كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية، وذلك للاستمرار في تنفيذ أنشطة برنامج مبادرة التنمية المصرية الأمريكية لتحقيق الشراكات بين مؤسسات التعليم العالى المصرية والأمريكية، والتركيز على الأنشطة فى مجال التعليم العالى لخلق قوى عاملة متعلمة تلبى احتياجات السوق، وزيادة فرص العمل لخريجي التعليم العالي، وتعزيز القدرة المؤسسية لمؤسسات التعليم العالى المصرية من خلال الشراكة، وزيادة إمكانية الحصول على تعليم جامعى ذى جودة من خلال المنح الدراسية، وتدعيم الشراكات الاستراتيجية بين المؤسسات المصرية والأمريكية وتوسيع نطاق المنح الدراسية ودعم الكليات الفنية.