المقاومة العراقية تستهدف ٥ مواقع عسكرية إسرائيلية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، الثلاثاء، استهدافها 5 مواقع عسكرية إسرائيلية وسط وشمال إسرائيل في 5 عمليات منفصلة باستخدام صواريخ الأرقب "كروز مطور" والطائرات المسيرة.

وجاء في بيان صدر عن "المقاومة الإسلامية في العراق" اليوم الثلاثاء: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان ، وردّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الثلاثاء، خمسة أهداف بخمس عمليات منفصلة وسط وشمال أراضينا المحتلة، بواسطة صواريخ الأرقب "كروز مطوّر"، والطائرات المسيّرة".

وأكد البيان أن "المقاومة الإسلامية" ستواصل عملياتها في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

ونشر الإعلام الحربي "للمقاومة الإسلامية في العراق" مقطع فيديو وثق إطلاق صواريخ الأرقب والطيران المسير باتجاه أهداف إسرائيلية اليوم.

وأعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، الاثنين، عن استهدافها موقعا عسكريا إسرائيليا بواسطة الطائرات المسيرة دون تحديد مكانه.