الجيش الروسي يحرر عدة مقاطعات في دونيتسك

ياسر رشاد - القاهرة - قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الروسي حرر بلدة زوريانويه بيرفويه في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وبحسب"سبوتنيك"، ذكرت الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة للإجراءات الحاسمة، التي اتخذتها وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، تم تحرير بلدة زوريانويه بيرفويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، وصدت الوحدات 4 هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية أوكرانية، وبلغت خسائر العدو 855 عسكريًا و4 مركبات و3 مدافع وتم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية من طراز "Enklav-N" ومحطة استطلاع إلكترونية من طراز "Plastun".

وأضافت: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوة البشرية والمعدات العسكرية الأوكرانية، وصدت القوات الروسية 9 هجمات مضادة، وفقدت قوات نظام كييف أكثر من 495 عسكرياً ودبابة ومركبة قتالية مدرعة و5 مركبات وعددا من المدافع".

وتابع البيان: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، على خطوط ومواقع أكثر فائدة واستهدفت القوة البشرية والمعدات العسكرية الأوكرانية، وتم صد هجومين مضادين شنتهما مجموعات عسكرية أوكرانية، وبلغت خسائر العدو أكثر من 425 عسكريًا، و7 مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك 5 ناقلات جند مدرعة من طراز "إم113" و11 سيارة عسكرية وعددا من المدافع، وتم تدمير محطة حرب الإلكترونية من طراز "Enklav-N"، ومستودعين للذخيرة الميدانية".