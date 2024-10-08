أعلن نقيب صيادلة لبنان جو سلوم في بيان، لائحةً من الصّيادلة المتطوّعين مع أرقام هواتفهم ، "لتكون في تصرّف المرضى النّازحين، للاستفسار عن أي دواء أو بدائله".

كانت هذه تفاصيل خبر سلوم: لائحة بصيادلة متطوعين في تصرف النازحين المرضى للاستفسار عن أي دواء أو بدائله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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