مصلحة الليطاني: غارة معادية استهدفت الناقل الرئيسي لمياه نهر الليطاني الذي أصبح خارج الاستثمار

أعلنت "​المصلحة الوطنية لنهر الليطاني​"، أنّ "في إطار سياسة الأرض المحروقة الّتي يعتمدها العدو الإسرائيلي في منطقة الجنوب اللّبناني، نفّذت الطّائرات المعادية غارةً استهدفت فيها النّاقل الرّئيسي لمياه نهر اللّيطاني باتجاه مشروع ري القاسمية في منطقة ارزي، الّذي يجرّ أكثر من 260 ألف متر مكعّب من المياه في اليوم، لريّ حوالي 6000 هكتار من الأراضي الزّراعيّة على طول السّاحل الجنوبي".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "بهذه الجريمة الّتي تمثّل انتهاكًا للقانون الدّولي الإنساني، أصبح نهر اللّيطاني خارج الاستثمار في منطقة الجنوب اللّبناني، ما يعيد التحدّيات المتعلّقة بأطماع العدو في ثروة لبنان المائيّة"، موضحةً "أنّها اتخذت التّدابير الموقّتة الرّامية إلى تهريب المياه موقّتًا، لمنع إغراق الأراضي الزّراعيّة والطّرقات، وكذلك ستتّخذ التّدابير اللّازمة لإعادة تشغيل المشروع لتغذية الأراضي الزّراعيّة".