الإسعاف الإسرائيلي: إصابة شخص بشظايا صاروخ أطلق من لبنان على خليج حيفا

أعلن الإسعاف الإسرائيلي، عن "إصابة شخص بشظايا صاروخ أطلق من لبنان على خليج حيفا". وافادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن "إصابة شخص بجروح متوسطة إثر سقوط صاروخ في كريات يام بالجليل". هذا وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "حزب الله أطلق 105 صاروخ اتجاه حيفا والكريوت خلال نصف ساعة". ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي الواسع على لبنان وإعلان الجيش الإسرائيلي بشأن القيام بعملية برية في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله ويؤكد جاهزيته الكاملة لمواجهة القوات الإسرائيلية. وإذ يواصل حزب الله استهداف تحركات جنود الجيش الإسرائيلي قرب الحدود اللبنانية الجنوبية، يكثّف عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب.

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