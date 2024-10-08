شدد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن "الوضع في لبنان يزداد سوءا يوما بعد يوم"، مشددا على "ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار".
وأضاف أمام البرلمان الأوروبي أن "نحو 20% من اللبنانيين أجبروا على النزوح، وفقا للأرقام".
ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.
كانت هذه تفاصيل خبر بوريل أمام البرلمان الأوروبي: الوضع في لبنان يزداد سوءا وهناك ضرورة لوقف إطلاق النار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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