اخبار العالم

"عودة إلى المدارس" تصل إسنا فى إطار الشراكة بين التحالف الوطنى وموانئ دبى

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن "عودة إلى المدارس" تصل إسنا فى إطار الشراكة بين التحالف الوطنى وموانئ دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت إسراء بدر

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 12:37 م

في إطار الشراكة الاستراتيجية بين التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة موانئ دبي العالمية، أعلن التحالف الوطنى عن وصول حملة "عودة إلى المدارس" إلى مدينة إسنا، وذلك كمحطة ثانية في هذه الحملة الشاملة التي تستهدف توزيع طرود ومستلزمات مدرسية على آلاف الطلاب في محافظات الصعيد.

انطلقت الحملة من محافظة الأقصر، وتتجه حالياً نحو مدن إدفو وكوم أمبو، وصولاً إلى محافظة أسوان. تأتي هذه المبادرة استكمالاً لجهود التحالف في دعم التعليم وتحسين أوضاع الطلاب، خاصة في المناطق الريفية.

تهدف حملة "عودة إلى المدارس" إلى توفير المستلزمات الدراسية اللازمة للطلاب، مما يساهم في تحسين أدائهم الدراسي وزيادة فرصهم في تحقيق النجاح. كما تسعى الحملة الى تسليط الضوء على أهمية المسؤولية المجتمعية.

462314990_523935597038541_2438058849430977003_n

 

462317789_523935313705236_3428769847815816700_n

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements