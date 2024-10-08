شكرا لقرائتكم خبر عن "عودة إلى المدارس" تصل إسنا فى إطار الشراكة بين التحالف الوطنى وموانئ دبى والان مع تفاصيل الخبر

في إطار الشراكة الاستراتيجية بين التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة موانئ دبي العالمية، أعلن التحالف الوطنى عن وصول حملة "عودة إلى المدارس" إلى مدينة إسنا، وذلك كمحطة ثانية في هذه الحملة الشاملة التي تستهدف توزيع طرود ومستلزمات مدرسية على آلاف الطلاب في محافظات الصعيد.

انطلقت الحملة من محافظة الأقصر، وتتجه حالياً نحو مدن إدفو وكوم أمبو، وصولاً إلى محافظة أسوان. تأتي هذه المبادرة استكمالاً لجهود التحالف في دعم التعليم وتحسين أوضاع الطلاب، خاصة في المناطق الريفية.

تهدف حملة "عودة إلى المدارس" إلى توفير المستلزمات الدراسية اللازمة للطلاب، مما يساهم في تحسين أدائهم الدراسي وزيادة فرصهم في تحقيق النجاح. كما تسعى الحملة الى تسليط الضوء على أهمية المسؤولية المجتمعية.