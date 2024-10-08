تحرير 263 محضرا في حملات رقابية لجهاز حماية المستهلك بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية- الخليج 365:

شن جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية عدة حملات بالإشتراك مع الرقابة الإدارية ومديرية التموين ومديرية الصحة والطب البيطري والتفتيش الصيدلي والعلاج الحر وشئون البيئة والتنمية الصناعية ومباحث التموين وشملت تلك الحملات عدد من مراكز ومدن المحافظة وتحرير محاضر للمخالفين وجاءت على النحو التالي :-

في مجال الرقابة التموينية..تم تحرير 122 محضر ضد أصحاب أنشطة تجارية "مخازن سلع غذائية، مخازن حدايد وبويات، سوبر ماركت، محال بقالة، محال أعلاف حيوانية، ثلاجات لحوم دواجن، مستودعات مواد البناء، مخازن ومحال أسمدة زراعية، محطات تموين سيارات، مصانع حلوى،مخازن منظفات كيماوية".

وتحررت المحاضر سالفة الذكر لقيام أصحابها بحيازة سلع مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم تحرير 20 محضراً ضد أصحاب أنشطة تجارية محلات مواد غذائية، محال قطع غيار الموتوسكلات، محال أدوات كهربائية، ثلاجات عرض وبيع اللحوم، محال فلاتر مياه، محال أدوات كهربائية، محال سيراميك" وذلك لعرض منتجات وسلع مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات تدل على مصدرها وعدم الإعلان عن الأسعار.

في مجال الرقابة علي المخابز جرى تحرير(66) محضرا ضد أصحاب مخابز مخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص في الوزن وعدم نظافة أدوات العجين وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية، وفي مجال الطب البيطري، جرى تحرير (55) محضراً ضد أصحاب محال جزارة للذبح خارج المجازر الحكومية وتم التحفظ على طن من الدواجن.

وفي مجال العلاج الحر..تحرير(3) محاضر ضد مراكز للجراحة والعيون والتجميل لوجود مخالفات تضر بالصحة العامة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ياتي ذلك تحت إشراف ابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك بتفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق والحفاظ على حقوق المواطنين الاستهلاكية والتصدي لكافة صور الغش و الاستغلال من خلال تفعيل مواد قانون حماية المستهلك رقم (181) لسنة 2018.