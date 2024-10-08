أسعار النفط تهبط 1.5% في ظل انحسار مخاوف احتمالية انقطاع الإمدادات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد والي:

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع انحسار المخاوف بشأن احتمال انقطاع إمدادات النفط، إذ لا تزال السوق تنتظر ردا إسرائيليا على الهجمات الصاروخية الإيرانية الأسبوع الماضي والتي أوقدت شرارة صعود أسعار الخام.

ووفقا لوكالة "رويترز"، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.23 دولارا أو 1.47% إلى 79.72 دولار للبرميل بحلول الساعة 9:02 بتوقيت غرينتش.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.2 دولارا أو 1.6% إلى 75.92 دولار للبرميل .

وارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام بأكثر من 3% أمس الاثنين لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر أغسطس ، ما عزز مسيرة الصعود الأسبوع الماضي والتي شهدت ارتفاع العقود بأكثر من 8% في أكبر مكاسب أسبوعية في أكثر من عام.

ووفقا لرويترز، قال آشلي كيلتي المحلل لدى "بانمور ليبيرم" إن الأسعار من المقرر أن تظل متقلبة لكن جني الأرباح قد يضغط على السوق في غياب تحول جوهري في النشاط في الشرق الأوسط.

وارتفعت العقود الآجلة للخامين القياسيين أكثر من 3% اليوم الاثنين إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر أغسطس ، مما أضاف إلى ارتفاع الأسبوع الماضي بنسبة 8%، وهو أكبر مكسب أسبوعي في أكثر من عام، وسط مخاوف من أن تصعيد الأعمال العدائية قد يعطل إمدادات النفط من الشرق الأوسط.

وبدأت أسعار النفط في الارتفاع بعد أن أطلقت إيران صواريخ على إسرائيل في الأول من أكتوبر، وتعهدت إسرائيل بالرد وتدرس خياراتها، حيث تعتبر المنشآت النفطية الإيرانية هدفا محتملا.

ومع ذلك، يعتقد بعض المحللين أن الهجوم على البنية التحتية النفطية الإيرانية غير مرجح، ولفتوا إلى أن أسعار النفط قد تواجه ضغوطا هبوطية كبيرة إذا ركزت إسرائيل على أي هدف آخر.

وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى يو بي إس: "أسعار النفط تعاني من بيئة خالية من المخاطر، ويرجع ذلك على الأرجح إلى بعض خيبة الأمل إزاء الإعلان الأخير عن إجراءات التحفيز الصينية".

وقالت الصين يوم الثلاثاء إنها "واثقة تماما" من تحقيق هدف النمو للعام بأكمله لكنها امتنعت عن اتخاذ خطوات مالية أقوى، مما خيب آمال المستثمرين الذين كانوا يعتمدون على المزيد من الدعم من صناع السياسات لإعادة الاقتصاد إلى مساره الصحيح.

أبدى المستثمرون قلقهم إزاء تباطؤ النمو الذي من شأنه أن يضعف الطلب على الوقود في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.

وفي الولايات المتحدة، اشتد الإعصار ميلتون ليتحول إلى عاصفة من الفئة الخامسة في طريقه إلى فلوريدا بعد إجبار منصة نفط وغاز واحدة على الأقل في خليج المكسيك على الإغلاق يوم الاثنين.

ويترقب المتعاملون أيضا أحدث بيانات مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، حيث يتوقع المحللون ارتفاع المخزونات بمقدار 1.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول، وفقا لاستطلاع أولي أجرته رويترز.

ومن المقرر أن ينشر معهد البترول الأمريكي إحصاءه لمخزونات النفط الأمريكية اليوم الثلاثاء، ويليه الإحصاء الرسمي من إدارة معلومات الطاقة غدا الأربعاء.