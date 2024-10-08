محكمة النتن.. نتنياهو بريء من جرائمه في غزة ( فيديو)

ياسر رشاد - القاهرة - محاكمة النتن .. في وقت انتظر فيه العالم محاكمة بنيامين نتنياهو على جرائمه وحرب الإبادة في غزة، أمام المحكمة الجنائية الدولية، لم تتم محاكمته بل لجاء رئيس الحكومة الإسرائيلي إلى التصعيد وشن عدوانا آخرا في لبنان، ولم يجد رادع متحديا القوانين الدولية، بدعم ومساندة أمريكية .

ابتكر الإعلامي باسم يوسف المعروف عنه دعمه المتواصل للقضية الفلسطينية أمام الإعلام وعبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو ساخر شارك فيه صانع الأفلام السوداني أمجد النور، بعنوان " محاكمة النتن " وهو عبارة عن محاكمة لنتنياهو الذي ظهر في الفيديو بواسطة الذكاء الاصطناعي، ورغم كل التهم تم تبرئة النتن ، من جرائمه بسبب "أمريكا" الدفاع الذي كان يتحكم في هيئة المحلفين مثل العرائس .