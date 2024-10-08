هل سد النهضة السبب في النشاط الزلزالي بإثيوبيا؟.. خبير سدود يجيب

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن توقعاته بشأن احتمالات تعرض منطقة سد النهضة لزلزال خلال الفترة المقبلة خاصة بعد أن شهدت 5 زلازل خلال الأيام الماضية.

وقال "شراقي"، إن منطقة سد النهضة ستشهد خلال الفترة المقبلة ارتفاعًا بنسبة معدلات الزلازل نتيجة لكمية المياه الكبيرة التي تم تخزينها خلال الفترة الماضية حيث أنها ستتسبب في تحريك الكتل الصخرية المتواجدة في باطن الأرض مما يؤدي لحدوث زلالزل شديدة.

وتابع قائلا: فكرة مشروع بناء سد النهضة لم تدرس بشكل كافي حيث أن المنطقة المقام عليها السد تُعد منطقة زلالزل وكان لا يصح أن يدشن من فوقها أي مشروعات خرسانية محذرا من أن إنهيار سد النهضة سيؤدي إلى تفاقم الأزمة لكارثة بشرية على السودان.