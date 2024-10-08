الهلال الأحمر الإيراني أرسل شحنة مساعدات للبنانيين: التحضير لإنشاء مخيم إيواء طارئ بدمشق

أعلن الأمين العام لجمعيّة الهلال الأحمر الإيراني ميثم افشار، أنّ "من خلال جمع التّبرّعات الشّعبيّة النّقديّة وغير النّقديّة، تمّ إرسال شحنة جوّيّة كبيرة ثالثة لمساعدة ضحايا الحرب اللّبنانيّين عبر ​سوريا​"، مشيرًا إلى أنّه "يجري التّحضير لإنشاء مخيّم إيواء طارئ في دمشق لضحايا الحرب والنّازحين اللّبنانيّين. وإذا لزم الأمر، فإنّ المستشفى الميداني التّابع لجمعيّة الهلال الأحمر على استعداد لتقديم المساعدة للشّعب اللّبناني العزيز والمتضرّر من الحرب".

وذكرت وكالة "إرنا" أنّه "تمّ إرسال شحنة مساعدات إنسانيّة جمعتها الجمعيّة من الشّعب الإيراني تقدمةً إلى ​الشعب اللبناني​، كجزء من المساعدات الإنسانيّة، وتحتوي على 10 أطنان من المواد الغذائيّة والمستلزمات الطبيّة والأدوية".