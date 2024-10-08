قاسم أكد أن إمكانات حزب الله بخير: نتانياهو يقول إنه سيعيد مستوطني الشمال ونقول له إننا سنهجر أضعافهم

شدد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، في كلمة متلفزة، على أن "الاجتماع الكبير من قبل الكيان الصهيوني ومعه أميركا هو للضغط علينا من أجل أن نخشى ونخاف ونحن لن تخشى ولن نخاف".

ولفت إلى "أنني أعجز عن وصف حالنا دون أميننا العام الشهيد السيد حسن نصرالله، لكننا نستلهم من عنفوانه".

وأوضح قاسم أن "طوفان الأقصى هو حدث استثنائي وبداية تغيير وجه الشرق الأوسط".

وقال: "جهاد المجاهدين من حماس والجهاد وكل الشعب الفلسطيني هو عمل مشروع مئة بالمئة"، مضيفا "هدف الاحتلال لم يكن ردة الفعل على طوفان الاقصى إنما إنهاء المقاومة بشكل كامل وابادة الشعب الفلسطيني".

وأكد قاسم أن "جبهة المساندة بلبنان استنزفت العدو 11 شهرا وأخرجت المستوطنين من الشمال"، مشيرا إلى أن "لبنان كان مستهدفا و(رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتانياهو أعلن مرارا أنه يريد الشرق الأوسط الجديد"، مشيرا إلى أن "التاريخ أثبت أن الكيان الصهيوني خطر على المنطقة والعالم".

وأعلن أن "المستوطنات في الشمال تحت مرمى صواريخنا وإمكاناتنا بخير".

وأضاف "مقاومونا متماسكون على الجبهة وعملياتنا ازدادت وكذلك ألم العدو".