البيسري بحث مع أولوصوي بتداعيات الحرب وانعكاساتها وإجلاء الرعايا الأتراك من لبنان

التقى المدير العام للأمن العام بالإنابة اللّواء الياس البيسري في مكتبه، سفير تركيا في لبنان علي باريش أولوصوي، وبحث معه بتداعيات الحرب في غزة ولبنان وانعكاساتها على المنطقة، بالإضافة إلى موضوع إجلاء الرّعايا الأتراك من لبنان.

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