أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن "الطيران الحربي الاسرائيلي أغار مستهدفا منزلا في بلدة ارزون قضاء صور، منزل في بلدة مليخ، علما الشعب، اطراف الناقورة، الضهيرة والمنطقة بين بلدتي عين بوسوار وجرجوع في اقليم التفاح". كذلك أفاد المراسل، عن "سقوط 3 شهداء جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا وسط سحمر".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": سلسلة غارات اسرائيلية على عدد من القرى الجنوبية و3 شهداء جراء غارة استهدفت منزلا وسط سحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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