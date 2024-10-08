شكرا لقرائتكم خبر عن كامل الوزير: تراخيص سياحة اليخوت تستغرق 30 دقيقة بدلا من 35 يومًا والان مع تفاصيل الخبر

قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن هناك إجراءات جديدة لدعم سياحة اليخوت.

وتابع الوزير خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس: "فى الأول كانت إجراءات الترخيص لسياحة اليخوت تتطلب موافقة 14 جهة ويستغرق الأمر تقريبا 35 يوما، الآن أصبحت الموافقات من جهة واحدة تستغرق تقريبا 30 دقيقة فقط، وهو ما سيتم تباعا فى قطاع الصناعة من خلال منصة مصر الرقمية الصناعية".

وأكد، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، على السعي لتطوير الصناعة بشكل علمي والمضي قدما في طريق تطبيق الاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعة، لافتا إلى ان الاستراتيجية الوطنية للصناعة تدعم الشراكة مع القطاع الخاص وتقنين وضع المصانع غير المرخصة وتنوع حوافز الاستثمار.