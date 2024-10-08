شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: عودة القطارات لسيناء يحقق التنمية الشاملة بأرض الفيروز والان مع تفاصيل الخبر

ثمن النائب زكى عباس، عضو مجلس النواب، تشغيل القطارات مرة أخرى إلى سيناء بعد توقف دام لسنوات.

وقال عباس، فى تصريحات له، إن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في سيناء، وتعزيز الروابط بين مختلف مناطق الوطن.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن عودة هذا المرفق الحيوي تؤكد الجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية، مما يسهم في تحسين جودة الحياة لأبناء سيناء ودعم حركة التنقل والتجارة في المنطقة، مؤكدا أن عودة تشغيل القطارات تمثل خطوة هامة نحو تحقيق الرؤية الشاملة لتنمية سيناء، التي تتضمن تطوير الخدمات العامة، وإنشاء مشروعات جديدة تساهم في توفير فرص العمل، وتحسين الظروف المعيشية لأهالي المنطقة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على استكمال مسيرة التنمية والبناء، وتعزيز الاستقرار في سيناء باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أرض مصر الغالية.

وتابع النائب زكي عباس، أن تشغيل القطارات مجانا لأهالي سيناء حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري كجزء من الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر العظيم، الذي يجسد روح الصمود والتضحية للشعب المصري وقواته المسلحة.

وأضاف عضو مجلس النواب، إن هذه المبادرة تُبرز التزام الدولة بتقديم كافة أوجه الدعم لأبناء سيناء، ومشاركتهم في هذه المناسبة الوطنية الهامة، مما يعكس روح التلاحم والوحدة بين الدولة والشعب.

واختتم النائب زكي عباس تصريحاته، بالإشادة بالجهود التي تبذلها القيادة السياسية والحكومة المصرية في تحقيق التنمية على مستوى الجمهورية، مؤكداً أن الدولة لن تدخر جهداً في سبيل الارتقاء بحياة المواطنين في كافة أنحاء الوطن.