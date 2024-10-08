شكرا لقرائتكم خبر عن كامل الوزير يستعرض اليوم أمام مجلس النواب خطة وزراتى النقل والصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، إلقاء الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى النقل والصناعة، بيانا أمام المجلس عن خطط وزارة الصناعة واستراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلى وتوفير فرص العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، أمس تفاصيل إنشاء المدينة الطبية الجديدة لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، قائلا: "القيادة السياسية حريصة على إنشاء تلك المدينة التي ستكون إضافة قوية للمنظومة الصحية فى مصر ستنافس بقوة المدن الطبية فى العالم بل ستتفوق على العديد منها، وبالفعل هناك خطوات جادة فى هذا الإطار".

وأوضح عبد الغفار، خلال كلمته أمس بالجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس المجلس، أن المدينة مساحتها تصل إلى 230 فدانا، بتكلفة تصل لـ25 مليار جنيه بالعاصمة الإدارية الجديدة، تتكون المدينة الطبية من مستشفيات وعيادات تخصصية لعلاج السكر، والكلى والكبد، القلب، تقدم خدمات بجودة عالمية للمرضى وفقا لأحدث البروتوكولات العلاجية.