الجيش اللبناني يُعلن جاهزيته للدفاع عن البلاد 

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، جاهزيتَه للدفاع عن لبنان استنادًا إلى قرارات السلطة السياسية وتوجيهاتها للقيام بما تراه مناسبًا من أجل حماية البلاد.



وبحسب"سكاي نيوز عربية"، شدد الجيش اللبناني على التزام المؤسسة العسكرية بالقرار الدولي رقم 1701 ومندرجاتِه بالتنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل.

يأتي هذا فيما كان الجيش الإسرائيلي كشف عن عزمه استهداف "المنطقة البحرية" في جنوب لبنان، مطالبا الصيادين ورواد البحر بالابتعاد عنه حتى إشعار آخر، وذلك مع مواصلته غاراته الكثيفة التي يقول إنها تستهدف حزب الله.

وقال الجيش في بيان، إنه سيعمل في الوقت القريب في المنطقة البحرية ضد أنشطة الحزب، داعيا المدنيين إلى الابتعاد عن المنطقة حتى إشعار آخر، وحذر من الوجودَ على الشاطئ