استشهاد 15 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على مخيم البريج وسط قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد 15 فلسطينيا وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة في قصف للاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية استهدف منزلا وخياما للنازحين في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 15 فلسطينيا وجرح عدد آخر بينهم أطفال ونساء في قصف إسرائيلي استهدف منزلا وخياما للنازحين في مخيم البريج، وذلك بعد ساعات من استشهاد خمسة فلسطينيين من عائلة واحدة في المخيم، ترافق ذلك مع إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال العسكرية والطائرات المسيّرة على منازل الفلسطينيين في المخيم.

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